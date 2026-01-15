Стародубцева перемогла Томову та вийшла в основну сітку Australian Open
Українка виграла у двох сетах
близько 1 години тому
Юлія Стародубцева. Фото: j48tennis.net
У фіналі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 110) перемогла болгарку Вікторію Томову (WTA 128) з рахунком 7:6, 6:2.
Матч тривав 106 хвилин, упродовж яких Стародубцева подала два ейси, допустила три подвійні помилки та реалізувала три з тринадцяти брейк-пойнтів.
Томова ейсів не подавала, зробила дві подвійні помилки та реалізувала один з трьох брейків.
Раніше повідомлялося, що троє українських тенісисток будуть сіяними на Australian Open.
