Олег Гончар

У фіналі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 110) перемогла болгарку Вікторію Томову (WTA 128) з рахунком 7:6, 6:2.

Матч тривав 106 хвилин, упродовж яких Стародубцева подала два ейси, допустила три подвійні помилки та реалізувала три з тринадцяти брейк-пойнтів.

Томова ейсів не подавала, зробила дві подвійні помилки та реалізувала один з трьох брейків.

Раніше повідомлялося, що троє українських тенісисток будуть сіяними на Australian Open.