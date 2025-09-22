Швентек лідирує за кількістю перемог у сезоні
Польська тенісистка обійшла Соболенко
33 хвилини тому
Іга Швентек / Фото: j48tennis.net
Шестиразова переможниця турнірів Grand Slam, друга ракетка світу Іга Швентек вийшла в лідери за кількістю перемог цього сезону.
Наразі в активі Швентек 57 перемог. Цей показник дозволив польській тенісистці обійти лідерку рейтингу Арину Соболенко.
21 вересня Швентек здобула титул на турнірі WTA-500 у Сеулі (Південна Корея). У фіналі вона переграла росіянку Катерину Александрову з рахунком 1:6, 7:6 (7:3), 7:5.
Для 24-річної Іги це 25-й титул WTA в кар'єрі та другий у 2025 році. Швентек виграла 14 з 15 останніх матчів.
