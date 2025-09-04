Олег Гончар

В чвертьфіналі US Open полька Іга Швентек (WTA 2) поступилася американці Аманді Анісімовій (WTA 9) з рахунком 4:6, 3:6.

Гра тривала 98 хвилин, упродовж яких Швентек подала два ейси проти трьох у суперниці. При цьому, Іга допустила три подвійні помилки, тоді як у Анісімової їх було всього дві.

Також Швентек використала два із чотирьох брейк-пойнтів проти чотирьох із дев’яти у суперниці.

Тенісистки до US Open грали лише раз. У липні цього року Швентек перемогла Анісімову на Wimbledon.

У півфіналі Анісімова протистоятиме колишній першій ракетці світу Наомі Осаці. Раніше вони тричі зустрічалися і всі матчі виграла Аманда.

Нагадаємо, що раніше Яннік Сіннер пробився в півфінал у чоловіків.