Олег Гончар

Олена Рибакіна з Казахстану на Підсумковому турнірі WTA в Саудівській Аравії обіграла польку Ігу Швентек з рахунком 3:6, 6:1, 6:0.

Матч тривав 97 хвилин, упродовж яких Рибакіна подала 4 ейси, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 5 із 7 брейк-пойнтів.

Швентек шість разів була чемпіонка ТБШ, мала лише 2 ейси, 2 подвійні та один брейк із трьох можливостей. Після стартової частини полька розсипалася, не впоравшись із потужною грою суперниці.

Це друга перемога Рибакіної в групі Серени Вільямс. Для виходу в півфінал із першого місця їй потрібна перемога Аманди Анісімової над Медісон Кіз у сьогоднішньому матчі.

