Швентек розбили на Підсумковому турнірі WTA
Казахстанка Рибакіна здобула другу перемогу в групі та претендує на півфінал з першого місця
29 хвилин тому
Олена Рибакіна з Казахстану на Підсумковому турнірі WTA в Саудівській Аравії обіграла польку Ігу Швентек з рахунком 3:6, 6:1, 6:0.
Матч тривав 97 хвилин, упродовж яких Рибакіна подала 4 ейси, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 5 із 7 брейк-пойнтів.
Швентек шість разів була чемпіонка ТБШ, мала лише 2 ейси, 2 подвійні та один брейк із трьох можливостей. Після стартової частини полька розсипалася, не впоравшись із потужною грою суперниці.
Це друга перемога Рибакіної в групі Серени Вільямс. Для виходу в півфінал із першого місця їй потрібна перемога Аманди Анісімової над Медісон Кіз у сьогоднішньому матчі.
