Пегула здолала Гауфф у трисетовому протистоянні на Підсумковому турнірі WTA
Матч тривав 2 години 13 хвилин
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Американська тенісистка Джессіка Пегула (5 WTA) здобула перемогу над своєю співвітчизницею Корі Гауфф (3 WTA) у матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA.
Матч тривав 2 години 13 хвилин. Гауфф виконала 8 ейсів, але допустила аж 17 подвійних помилок і реалізувала 5 із 8 брейкпоїнтів. Пегула відповіла 5 ейсами, зробила лише одну подвійну помилку та реалізувала 9 із 18 шансів на брейк.
Підсумковий турнір WTA. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Хард.
Джессіка Пегула (США) — Коко Гофф (США) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2
Для Джессіки Пегули це вже друга перемога на турнірі.
