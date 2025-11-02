Денис Сєдашов

Американська тенісистка Джессіка Пегула (5 WTA) здобула перемогу над своєю співвітчизницею Корі Гауфф (3 WTA) у матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA.

Матч тривав 2 години 13 хвилин. Гауфф виконала 8 ейсів, але допустила аж 17 подвійних помилок і реалізувала 5 із 8 брейкпоїнтів. Пегула відповіла 5 ейсами, зробила лише одну подвійну помилку та реалізувала 9 із 18 шансів на брейк.

Підсумковий турнір WTA. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Хард.

Джессіка Пегула (США) — Коко Гофф (США) — 6:3, 6:7 (4:7), 6:2

Для Джессіки Пегули це вже друга перемога на турнірі.

