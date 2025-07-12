Швьонтек після тріумфу на Wimbledon: «Я навіть не мріяла про це»
Четверта ракетка світу у фіналі обіграла Аманду Анісімову
32 хвилини тому
Шестиразова чемпіонка турнірів Grand Slam, польська тенісистка Іга Швьонтек емоційно прокоментувала свою перемогу у фіналі Wimbledon-2025, де вона розгромила американку Аманду Анісімову з рахунком 6:0, 6:0.
Чесно кажучи, я навіть не мріяла про Wimbledon — це здавалося занадто далеким. У мене вже є перемоги на «Шоломах», але саме цей — ніколи не очікувала виграти.
Швьонтек подякувала своїй команді, особливо тренеру, який приєднався цього року, зазначивши, що саме завдяки спільній праці та вірі в неї цей результат став можливим:
Дякую моїй команді, вони вірили в мене більше, ніж я сама. Було багато злетів і падінь, але ми довели, що це працює.
Wimbledon доповнив колекцію. Швьонтек з трофеями на ґрунті, харді та траві.
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