Володимир Кириченко

Четверта ракетка світу полька Іга Швьонтек стала єдиною чинною тенісисткою, яка виходила у фінали турнірів Великого шолома у жіночому одиночному розряді на всіх покриттях. Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Вчора, 10 липня, Швьонтек здобула перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчіч з рахунком 6:2, 6:0 у півфіналі Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді. Це перший фінал Швьoнтек на трав'яному мейджорі, раніше вона перемагала на хардовому US Open та ґрунтовому Roland Garros.

2 - Only Billie Jean King (vs Rosie Casals in 1969) and Venus Williams (vs Dinara Safina in 2009) - one each - have dropped less games than Iga Swiatek (two) in a semi-final at the Championships in the Open Era. Incredible.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA — OptaAce (@OptaAce) July 10, 2025

У фіналі Wimbledon-2025 Іга зіграє проти американки Аманди Анісімової.

Матчі жіночого одиночного розряду на Wimbledon-2025 відбуваються з 30 червня до 12 липня. Чинною чемпіонкою турніру є чешка Барбора Крейчікова.

Нагадаємо, Новак Джокович побив рекорд Роджера Федерера за кількістю півфіналів на Wimbledon.