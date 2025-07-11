Швьонтек – єдина діюча тенісистка, яка виходила у фінали Шоломів на всіх покриттях
Іга має всі шанси підкорити Wimbledon
близько 2 годин тому
Четверта ракетка світу полька Іга Швьонтек стала єдиною чинною тенісисткою, яка виходила у фінали турнірів Великого шолома у жіночому одиночному розряді на всіх покриттях. Про це повідомляє статистичний портал Opta.
Вчора, 10 липня, Швьонтек здобула перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчіч з рахунком 6:2, 6:0 у півфіналі Wimbledon-2025 у жіночому одиночному розряді. Це перший фінал Швьoнтек на трав'яному мейджорі, раніше вона перемагала на хардовому US Open та ґрунтовому Roland Garros.
У фіналі Wimbledon-2025 Іга зіграє проти американки Аманди Анісімової.
Матчі жіночого одиночного розряду на Wimbledon-2025 відбуваються з 30 червня до 12 липня. Чинною чемпіонкою турніру є чешка Барбора Крейчікова.
Нагадаємо, Новак Джокович побив рекорд Роджера Федерера за кількістю півфіналів на Wimbledon.
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