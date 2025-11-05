Олег Гончар

Друга ракетка світу Іга Швьонтек не вийшла до плей-оф Підсумкового чемпіонату WTA в Ер-Ріяді після другої поразки поспіль. Сьогодні американка Аманда Анісімова обіграла полячку в групі Серени Вільямс із рахунком 6:7(3), 6:4, 6:2. Матч тривав 2 години 35 хвилин.

«Чесно кажучи, сьогодні я зробила все, що могла, тож ні про що не шкодую. Я відчувала, що була в потоці, з позитивним настроєм. Боролася й не здавалася, але цього виявилося недостатньо, і це мене засмучує». Іга Швьонтек

Вона додала, що, можливо, знайде в цьому сенс, але коли робиш усе можливе, а цього виявляється замало — потрібно просто покращувати свій теніс.

Полячка завершила груповий етап із двома поразками — раніше поступилася Рибакіній.