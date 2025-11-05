Олег Гончар

Друга ракетка світу Іга Швьонтек зазнала другої поспіль поразки поспіль на Підсумковому турнірі WTA в Ер-Ріяді. Для неї це вперше за чотири роки.

Американка Аманда Анісімова обіграла полячку в групі Серени Вільямс з рахунком 6:7, 6:4, 6:2. Матч тривав 2 години 35 хвилин.

Швьонтек подала 4 ейси, але допустила 4 подвійні помилки та не реалізувала жодного з 4 брейк-пойнтів. Анісімова показала стабільність у ключові моменти, перехопивши ініціативу в другому та третьому сетах.

Раніше Швьонтек поступилася Олені Рибакіній, що також стало несподіванкою.