Анісімова обіграла Швьонтек і вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA
Американка здобула перемогу у трьох сетах
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Американська тенісистка Аманда Анісімова (4 WTA) здобула перемогу над другою ракеткою світу Ігою Швьонтек із Польщі у матчі групового етапу Підсумкового турніру WTA.
Поєдинок тривав 2 години 35 хвилин. За цей час Швьонтек зробила чотири ейси, допустила чотири подвійні помилки й не реалізувала жодного з чотирьох брейк-пойнтів. Анісімова відповіла трьома подачами навиліт, двома подвійними помилками та реалізувала два з одинадцяти брейк-пойнтів.
Підсумковий турнір WTA. Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Хард.
Аманда Анісімова (США) — Іга Швьонтек (Польща) 6:7 (3:7), 6:4, 6:2
Раніше першою учасницею півфіналу Підсумкового чемпіонату стала Єлена Рибакіна.