Костюк: «Намагаюся знайти способи перемагати Швьонтек та Соболенко»
Українська тенісистка – про суперництво з лідерками світового рейтингу
близько 2 годин тому
28-а ракетка світу українська тенісистка Марта Костюк в інтерв'ю Tennis365 поділилася думкою про матчі з лідерами світового рейтингу, білорускою Аріною Соболенко та полькою Ігою Швьонтек.
«У мене є свої навички, але Соболенко набагато більше за мене, вище і сильніше. За будовою ми всі різні. У когось вищий рівень тестостерону, у когось нижчий. Це, звичайно, це допомагає деяким гравцям. Я відчуваю, що менше за Соболенко чи Швьонтек. Прагну знайти способи перемагати таких гравців, використовуючи тенісні навички. Але мені доводиться більше працювати, щоб вигравати очки. Вимушена бігати набагато більше, ніж вони».
Раніше Костюк достроково завершила сезон-2025. Останнім турніром цього сезону для українки став турнір категорії WTA-1000 в Ухані.