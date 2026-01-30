Олег Гончар

Друга ракетка світу Яннік Сіннер прокоментував поразку від Новака Джоковича (ATP 4) у півфіналі Australian Open. Напружений матч завершився на користь серба з рахунком 6:3, 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

Сіннер зізнався, що турнір мав для нього особливе значення, а поразка стала болісною саме через велику кількість нереалізованих можливостей. За його словами, гра була рівною, а ключовими стали окремі розіграші, зокрема в п’ятому сеті, де італієць не зумів скористатися брейк-пойнтами. Натомість Джокович у вирішальні моменти виконав кілька визначальних ударів.

У мене були можливості, особливо в п’ятому сеті, але я не реалізував чимало брейк-поїнтів. Натомість суперник кілька разів виконав справді видатні удари. Здавалося, що вже з першого сету ми обидва тримали дуже високий рівень. Матч вийшов нервовим, з постійними перепадами — справжні «американські гірки», і все завершилося так, як завершилося. Він має 24 титули Grand Slam, і ми чудово знаємо гру один одного. Я не раз говорив, що тут немає чому дивуватися: на мою думку, він є найвидатнішим гравцем уже багато років. Яннік Сіннер

Сіннер зазначив, що чудово розуміє стиль гри серба, як і Джокович — його власний. Водночас він визнав, що навіть попри меншу кількість турнірів у календарі Новака, саме мейджори залишаються головним пріоритетом для всіх топгравців. Італієць висловив сподівання, що цей матч допоможе йому краще зрозуміти, над чим потрібно працювати далі.

У фіналі Australian Open Джокович зустрінеться з Карлосом Алькарасом.