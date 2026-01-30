Володимир Кириченко

На хардовому турнірі Великого шолома Australian Open-2026 в австралійському Мельбурні завершився фінальний матч у міксті, в якому австралійській парі Олівія Гадекі/Джон Пірс протистояв французький дует Крістіна Младенович/Мануель Гінар.

Зустріч завершилася перемогою Гадеки та Пірса у трьох сетах – 4:6, 6:3, [10:8].

Матч тривав 1 годину 34 хвилини. Гадеки і Пірс шість разів подали навиліт, припустилися п'яти подвійних помилок і реалізували три з семи брейк-пойнтів. Младенович і Гінар виконали три ейси при чотирьох подвійних помилках і використали три брейк-пойнти із шести зароблених за матч.

Гадекі та Пірс стали першою парою за 37 років, яка захистила титул в міксті Australian Open.

