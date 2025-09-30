Олег Шумейко

Друга ракетка світового рейтингу Яннік Сіннер переграв Алекса де Мінора (ATP, 8) у півфіналі турніру серії ATP500 у китайському Пекіні 6:3, 4:6, 6:2.

За майже 2 з половиною години на корті італієць 7 разів подав навиліт та реалізував 3 брейк-поінти з семи. Австралієць зробив 5 ейсів, 1 брейк та одну «подвійну». Це була одинадцята зустріч тенісистів – всі ігри завершилися перемогою Янніка.

У фіналі змагань Сіннер зустрінеться з переможцем протистояння Лернер Тін – даніїл мєдвєдєв.

Нагадаємо, що Марта Костюк вийшла у 1/8 фіналу «тисячника» у Пекіні.