Сіннер переміг Шелтона, Оже-Альяссім обіграв Звєрєва та пробився до півфіналу Підсумкового турніру
Фелікс став останнім учасником плей-оф змагань
12 хвилин тому
Фото: Getty Images
У Турині завершилися матчі групового етапу Підсумкового турніру.
У заключній зустрічі Яннік Сіннер обіграв Бена Шелтона 6:3, 7:6 (3), а Фелікс Оже-Альяссім переграв Алєксандера Звєрєва 6:4, 7:6 (4) та став останнім півфіналістом турніру.
Нагадаємо, що канадієць приєднався у плей-оф до Сіннера, Карлоса Алькараса та Алекса де Мінора.