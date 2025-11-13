Олег Шумейко

Алекс де Мінор (ATP, 7) у заключному матчі групового етапу Підсумкового турніру переміг Тейлора Фріца (ATP, 6) 7:6 (3), 6:3.

За півтори години на корті австралієць 5 разів подав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з чотирьох та тричі помилився при подачі. Американець зробив 8 ейсів, 1 брейк та одну «подвійну». Це була дванадцята зустріч тенісистів – Алекс переміг усьоме.

Відзначимо, що де Мінор у групі Дмиммі Коннорса вийшов на друге місце. Для проходу у півфінал змагань австралійцю потрібна перемога Карлоса Алькараса над Лоренцо Музетті.