Сіннер підпалив сірник ударом з подачі – вражаючий трюк першої ракетки світу
Італієць продемонстрував неабияку точність
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Італійський тенісист Яннік Сіннер (1 АТР), здивував уболівальників нестандартним експериментом на корті.
На відео, яке набирає популярності у соцмережах, тенісист спочатку перевірив, чи реально підпалити сірник за допомогою тенісного м’яча, а потім італієць виконав точну влучив у сірник, який миттєво спалахнув.
Ефектний трюк поєднав майстерність і точність італійця та неабияку креативність.
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