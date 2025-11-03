Олег Шумейко

ATP на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг. У першій десятці Яннік Сіннер завдяки перемозі на Masters у Парижі обійшов Карлоса Алькараса та знову став першим номером рейтинг-листа.

Найкращий у рейтингу тенісист з України Віталій Сачко втратив дві позиції.

Оновлений рейтинг ATP

1. Яннік Сіннер (Італія, +1) – 11500 очок

2. Карлос Алькарас (Іспанія, -1) – 11250

3. Алєксандер Звєрєв (Німеччина) – 5560

4. Тейлор Фрітц (США) – 4735

5. Новак Джокович (Сербія) – 4580

6. Бен Шелтон (США, +1) – 3970

7. Алекс Де Мінор (Австралія, -1) – 3935

8. Фелікс Оже-Аліассім (Канада, +2) – 3845

9. Лоренцо Музетті (Італія, -1) – 3685

10. Каспер Рууд (Норвегія, -1) – 3235

…

222. Віталій Сачко (Україна, -2) – 256

376. Олег Приходько (Україна, -33) – 129

378. В’ячеслав Бєлінський (Україна, +12) – 128