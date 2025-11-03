Сіннер повернув статус першої ракетки світу
Сачко втратив два місця у рейтинг-листі
близько 1 години тому
ATP на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг. У першій десятці Яннік Сіннер завдяки перемозі на Masters у Парижі обійшов Карлоса Алькараса та знову став першим номером рейтинг-листа.
Найкращий у рейтингу тенісист з України Віталій Сачко втратив дві позиції.
Оновлений рейтинг ATP
1. Яннік Сіннер (Італія, +1) – 11500 очок
2. Карлос Алькарас (Іспанія, -1) – 11250
3. Алєксандер Звєрєв (Німеччина) – 5560
4. Тейлор Фрітц (США) – 4735
5. Новак Джокович (Сербія) – 4580
6. Бен Шелтон (США, +1) – 3970
7. Алекс Де Мінор (Австралія, -1) – 3935
8. Фелікс Оже-Аліассім (Канада, +2) – 3845
9. Лоренцо Музетті (Італія, -1) – 3685
10. Каспер Рууд (Норвегія, -1) – 3235
…
222. Віталій Сачко (Україна, -2) – 256
376. Олег Приходько (Україна, -33) – 129
378. В’ячеслав Бєлінський (Україна, +12) – 128