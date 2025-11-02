Денис Сєдашов

Італієць Яннік Сіннер (2 АТР) став чемпіоном турніру Masters у Парижі. У фіналі він обіграв канадця Фелікса Оже-Альяссіма (10 ATP).

Матч тривав 1 годину 51 хвилину. Сіннер реалізував один із шести брейкпоїнтів, виконав шість ейсів і двічі помилився на подачі. Оже-Альяссім відповів вісьмома ейсами, але зробив більше невимушених помилок — 13 проти 8 у італійця.

ATP 1000. Paris Masters. Париж (Франція). Хард.

Яннік Сіннер (Італія) — Фелікс Оже-Альяссім (Канада) — 6:4, 7:6 (7:4)

Для Янніка Сіннера цей трофей став уже п’ятим у сезон.

