Сіннер пояснив, чому не зіграє у фіналі Кубка Девіса за Італію
Італійська зірка тенісу пропустить командний фінал сезону
близько 2 годин тому
Друга ракетка світу Яннік Сіннер в інтерв’ю Ubitennis повідомив, що не виступить за збірну Італії у фіналі Кубка Девіса-2025.
Італієць пояснив, що прийняв це рішення разом зі своєю командою через насичений сезон і потребу у відпочинку перед стартом наступного року.
Я двічі вигравав Кубок Девіса. Ми з командою вирішили, що мені потрібен додатковий тиждень відпочинку, щоб раніше почати тренування. Мета — повернути оптимальну форму до Австралії. За останні два роки мені не вдалося досягти максимуму через нестачу часу, тому ми прийняли це рішення.
Збірна Італії є чинним володарем Кубка Девіса.
