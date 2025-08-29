Володимир Кириченко

Чотириразовий чемпіон турнірів Великого шолома, перша ракетка світу італійський тенісист Яннік Сіннер вийшов у третій третій раунд Відкритого чемпіонату США-2025.

У матчі другого кола чинний чемпіон турніру Сіннер (1) з рахунком 6:3, 6:2, 6:3 обіграв австралійця Олексія Попиріна (АТР, 36).

Зустріч Сіннера з Попиріним, який минулого року на US Open зупинив Новака Джоковича, тривала 2 години та 3 хвилини. У її рамках Яннік шість разів подав навиліт, припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував п'ять брейк-пойнтів із дев'яти зароблених. На рахунку Олексія шість ейсів, чотири подвійні помилки та п'ять нереалізованих брейк-пойнтів.

Наступним суперником Сіннера на US Open-2025 стане канадський тенісист Денис Шаповалов (АТР, 29).

Нагадаємо, Карлос Алькарас без проблем вийшов у третє коло US Open, віддавши супернику лише 4 гейми.