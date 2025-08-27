«Довелося залишити батьків». Сіннер зізнався, як зробив непростий вибір на користь тенісу
Тенісист зізнався, що в деяких моментах він суровий до себе
21 хвилину тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка світу Яннік Сіннер розповів про момент, який визначив його спортивну кар’єру.
В інтерв’ю для документального фільму від Rolex італієць згадав, що в дитинстві займався одразу кількома видами спорту.
З боку може здаватися, що я не дуже емоційний, але це не так. Бувають моменти, коли мені важко впоратися з емоціями, іноді я надто суворий до себе. Я грав у футбол, трохи займався тенісом, а в лижах мав серйозні успіхи. Але у 13 років прийняв важке рішення — обрати теніс. Дорога до кортів займала кілька годин, тож довелося залишити батьків, брата, друзів і всі інші захоплення.
