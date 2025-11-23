Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов у своєму Twitter порівняв сучасний теніс з епохою, коли виступав у ATP Турі:

Майже не дивлюся теніс останнім часом, але як я бачу його порівняно зі своєю ерою:

Сіннер та Алькарас у найкращі дні, мабуть, є рівними до «Великої трійки» (Джокович, Федерер, Надаль), але в цілому є менш стабільними за будь-кого з її представників.

Тенісисти з 3 по 15 позицію значно слабші за виконавців нашої епохи. Гравці з топ-15 по топ-50 знаходяться десь на одному рівні. Топ-50 до топ-100 гравців сучасності є сильнішими за ідентичних за рейтингом виконавців нашого часу.

Всім мир.