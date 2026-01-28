Сіннер упевнено вийшов у півфінал Australian Open-2026
Італієць у трьох сетах обіграв Бена Шелтона і зіграє з Джоковичем
близько 3 годин тому
Чотириразовий чемпіон турнірів Grand Slam, друга ракетка світу Яннік Сіннер пробився до півфіналу Australian Open-2026.
У чвертьфінальному матчі італієць упевнено обіграв американця Бена Шелтона (WTA 7) з рахунком 6:3, 6:4, 6:4.
Поєдинок тривав 143 хвилини, за Сіннер п’ять разів подав навиліт, припустився двох подвійних помилок та реалізував три брейк-пойнти з 12 можливих.
Шелтон виконав вісім ейсів, допустив три подвійні помилки, однак не зумів реалізувати жодного з чотирьох зароблених брейк-пойнтів.
У півфіналі турніру Сіннер зустрінеться з титулованим сербським тенісистом Новаком Джоковичем. Джокович вийшов до цієї стадії після відмови Лоренцо Музетті, який знявся з матчу через травму.
