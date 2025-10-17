Надія Кіченок не змогла вийти у фінал парного турніру WTA 250 в Осаці
На заваді ій стали Младенович та Таунсенд
27 хвилин тому
Надія Кіченок / Фото - Facebook
Українська тенісистка Надія Кіченок та японка Макото Ніномія програли в півфіналі парного турніру WTA 250 в Осаці.
Українсько-японський дует з рахунком 5:7, 4:6 поступився Крістіні Младенович з Франції та американці Тейлор Таунсенд.
Матч тривав 1 годину 23 хвилини. За цей сач Кіченок і Ніномія двічі подали навиліт, припустилися 5 подвійних помилок та використали 3 з 8 брейк-пойнтів.
Кіченок та Ніномія вперше програли після десяти спільних перемог поспіль.
