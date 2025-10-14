Кіргіос – про Сіннера: «Він достатньо хороший, щоб обійтися без допінгу»
Австралієц впевнений, що італієць може досягти всього своїми силами
15 хвилин тому
Фото: Getty Images
Австралійський тенісист Нік Кіргіос висловився у подкасті The Unscripted Show щодо відсторонення другої ракетки світу Яніка Синнера, який отримав позитивний результат тесту на клостебол і був відсторонений з лютого по травень 2025 року.
Можу сказати йому в обличчя: вважаю, що він достатньо хороший, щоб обійтися без допінгу. Якщо це була випадковість – ладно, але якщо ні, сказав би: «Бро, не думаю, що тобі це треба». Грав проти нього, і матч був дуже рівним. І я подумав: «Цей хлопець буде просто офігенним». Так що думаю, він достатньо хороший, щоб досягти всього своїми силами.
Скандальний Кіріос виступить на першому мейджорі у 2026 році.
