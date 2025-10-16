Алькарас розкрив головну ціль на 2026 рік
Іспанець планує провести передсезонну підготовку вдома
27 хвилин тому
Перша ракетка світу Карлос Алькарас поділився планами на початок наступного сезону. Головною метою для іспанця є перемога на Australian Open. Слова наводить Marca.
Австралія завжди одна з ключових цілей початку сезону. У Мельбурні я зазвичай показую хороший теніс, але поки не доходив до вирішальних стадій. Цього року хочу підготуватися максимально добре, щоб хоча б пройти далі четвертьфіналу.
Що стосується підготовки до турніру, тенісист планує провести передсезонну підготовку вдома та летіти до Австралії без участі у турнірах до старту Australian Open.
Поки такий план, але, як відомо, у тенісі все може змінитися.
