Відомий австралійський тенісист Нік Кіріос (ATP №661) підтвердив, що виступить на Australian Open-2026.

Цитує Кіріоса thetennisgazette.com.

«Так, я, ймовірно, якимось чином зіграю на Australian Open. Не зовсім впевнений, у яких ще турнірах братиму участь, але точно скажу «прощавай» на Australian Open принаймні ще один раз.

Чи буде наступний сезон останнім на турнірах ATP? Поки не знаю. Моє тіло… Це складно, бо я знаю, що потрібно, щоб виступати на високому рівні, і чи можу я витримати такі навантаження. Ось у чому складність».