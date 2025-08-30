Соболєва оцінила шанси на потрапляння на Australian Open
Анастасія вважає, що немає нічого неможливого
близько 2 годин тому
Фото: ФТУ
Анастасія Соболєва в інтерв’ю champion.com.ua оцінила шанси на потрапляння на Australian Open-2026:
Для потрапляння треба виграти багато матчів, але я не бачу нічого неможливого. Попереду ще чотири місяці, щоб вирішити це завдання.
Про найближчі плани:
Я поїду у Відень на 75k, потім у Любляну на 125k, де вже заздалегідь потрапила в основу. Потім 50k у Болгарії. Це три турніри, які знаю точно. Потім пауза. І це, звісно, якщо здоров’я дозволить.
