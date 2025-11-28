Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 159) у півфіналі турніру серії ITF75 в ОАЕ програла третій сіяній Петрі Марчінці (WTA, 114) 6:4, 4:6, 1:6.

За 1 годину 39 хвилин на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми та 4 рази помилилася при подачі. Хорватка зробила 2 ейси, 7 брейків та 5 «подвійних». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Вадим Урсу не зміг вийти до півфіналу Challenger.