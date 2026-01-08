Олег Гончар

У чвертьфіналі турніру WTA 125 в Канберрі (Австралія) українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 149) переграла Сімону Вальтерт (WTA 88) зі Швейцарії.

Снігур перемогла з рахунком 6:2, 6:4.

Матч проти першої сіяної тривав 85 хвилин, за які Снігур подала один ейс проти трьох у суперниці. При цьому, обидві тенісистки допустили по п'ять подвійних помилок.

Також Снігур використала шість із 11 брейків проти трьох із семи у суперниці.

Для тенісисток це був сьомий очний матч та четверта перемога українки.

У півфіналі Снігур зіграє проти Джоанни Гарленд (WTA 129) із Тайбея.

Нагадаємо, Снігур в другому колі турніру перемогла Єнь Шуо Лян.