Снігур побилася в півфінал турніру в Канберрі
Українка здолала першу сіяну на турнірі
близько 1 години тому
Дар'я Снігур / Фото: j48tennis.net
У чвертьфіналі турніру WTA 125 в Канберрі (Австралія) українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 149) переграла Сімону Вальтерт (WTA 88) зі Швейцарії.
Снігур перемогла з рахунком 6:2, 6:4.
Матч проти першої сіяної тривав 85 хвилин, за які Снігур подала один ейс проти трьох у суперниці. При цьому, обидві тенісистки допустили по п'ять подвійних помилок.
Також Снігур використала шість із 11 брейків проти трьох із семи у суперниці.
Для тенісисток це був сьомий очний матч та четверта перемога українки.
У півфіналі Снігур зіграє проти Джоанни Гарленд (WTA 129) із Тайбея.
Нагадаємо, Снігур в другому колі турніру перемогла Єнь Шуо Лян.
