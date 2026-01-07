Олег Гончар

В другому колі турніру в австралійській Канберрі українка Дар’я Снігур (WTA 149) перемогла Єнь Шуо Лян (WTA 394) з Тайбею.

Матч завершився на користь Снігур з рахунком 6:4, 6:2.

Гра тривала 73 хвилини, за які Снігур подала два ейси, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала сім із чотирнадцяти брейків.

Єнь Шуо Лян не подавала ейсів, допустила шість подвійних помилок та використала чотири із своїх шести брейків.

У чвертьфіналі Снігур зіграє з Сімоною Вальтерт (WTA 88) зі Швейцарії. Тенісистки зіграли одна з одною шість матчів і наразі у них по три перемоги.

