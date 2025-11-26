Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 159) у другому колі турніру серії ITF75 в ОАЕ обіграла Олівію Гадецкі (WTA, 212) 6:2, 2:6, 6:2.

За 1 годину 45 хвилин на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з п’ятнадцяти та тричі помилилася при подачі. Австралійка зробила 2 ейси, 4 брейки та 5 «подвійних». Це була перша зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Снігур стане Вікторія Грунчакова (WTA, 218).

