Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 144) у чвертьфіналі турніру серії WTA250 у румунській Клуж-Напоці перемогла Юань Юе (WTA, 130) 4:6, 6:0, 7:5.

За 2 з чвертю години на корті українка реалізувала 7 брейк-поінтів з дванадцяти та двічі помилилася при подачі. Китаянка зробила 6 ейсів, 4 брейки та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею українки стане третя сіяна Сорана Кирстя (WTA, 35).

Нагадаємо, що у півфінал змагань також пробилася Олександра Олійникова.