Денис Сєдашов

Українська тенісистка Дар’я Снігур (144 WTA) прокоментувала перемогу над румункою Жаклін Крістіан (35 WTA) у другому колі турніру WTA 250 у Клуж-Напоці, а також поділилася планами на чвертьфінал. Слова наводить ВТУ.

Про свої емоції після перемоги Дар’я розповіла:

— Я дуже рада можливості знову зіграти тут. Це мій другий чвертьфінал на цьому турнірі, і я вкрай щаслива перемогти. Своєю грою я задоволена, вважаю, що все чудово, і я просто отримую задоволення на корті.

Щодо того, чому їй так подобається цей турнір, Снігур зазначила:

— Мені дуже подобається цей турнір і його атмосфера. Тут чудова організація і завжди виступають сильні гравці. І, звичайно, чудові вболівальники, спасибі вам велике.

А про майбутній чвертьфінальний матч проти Юань Юе з Китаю українка сказала:

— Думаю, це буде хороший матч. Подивимося, що станеться завтра, але я просто рухаюся крок за кроком і намагаюся насолоджуватися своєю грою і часом, проведеним тут.

Чвертьфінальний поєдинок Дар’ї Снігур запланований на 5 лютого.

