Сергій Разумовський

Українська тенісистка Дарія Снігур (75 WTA) успішно подолала кваліфікацію турніру WTA в Істборні та пробилася до основної сітки змагань. У вирішальному матчі відбору представниця України впевнено перемогла хорватську тенісистку Петру Марцінко у двох сетах.

Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь Снігур. У першій партії боротьба була більш напруженою, однак українка зуміла втримати перевагу та довести сет до перемоги. У другому сеті Дарія діяла ще впевненіше, швидко захопила ініціативу та не дозволила суперниці повернутися у гру.

Завдяки цій перемозі Снігур стала однією з трьох українок, які виступлять в основній сітці турніру в Істборні. Окрім неї, участь у змаганнях продовжать Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева, які також потрапили до основного раунду.

У першому колі на вболівальників очікує українське дербі. Дарія Снігур зустрінеться з Ангеліною Калініною, тож одна з представниць України гарантовано не вийде до наступного раунду турніру. Для обох тенісисток цей матч стане важливою можливістю набрати ігровий ритм на трав’яному покритті перед наступними стартами сезону.

Ще одна українська тенісистка Юлія Стародубцева у стартовому раунді основної сітки зіграє проти «нейтральної» спортсменки анастасії захарової. Для Стародубцевої це також буде шанс продовжити виступи на престижному турнірі та поборотися за вихід до другого кола.

Матчі основної сітки турніру WTA в Істборні мають розпочатися у понеділок, 22 червня. Саме цього дня українські тенісистки стартують у головному раунді змагань.

Раніше Снігур за 52 хвилини розгромила ексчетверту ракетку світу на старті відбору в Істборні.