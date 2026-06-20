Снігур за 52 хвилини розгромила ексчетверту ракетку світу на старті відбору в Істборні
Українка у двох сетах перемогла Софію Кенін
близько 2 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Дар'я Снігур (75 WTA) вийшла у фінал відбіркового турніру на трав'яних змаганнях WTA 250 в Істборні (Велика Британія).
У першому раунді кваліфікації українка, яка отримала восьмий номер посіву, за 52 хвилини впевнено перемогла колишню четверту ракетку світу Софію Кенін зі США (104 WTA).
Матч завершився у двох сетах із рахунком 6:3, 1:6.
За путівку до основної сітки турніру Снігур посперечається з переможницею протистояння між Петрою Марчинко (Хорватія) та Сімоною Вальтерт (Швейцарія).
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