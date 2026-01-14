Дар’я Снігур в інтерв’ю champion.com.ua висловилася про перемогу над Карсон Брейнстайт у другому колі кваліфікації Australian Open:

Головна ідея цього матчу – змусити суперницю рухатися якомога більше, грати в активний теніс. Після перемоги у першому сеті відчувала, що можу її дотиснути. І друга партія йшла за моїм сценарієм. Одразу після зміни м'ячів на нові я зробила укорочений, який вона побігла наздоганяти та невдало відіграла.

Через те взяла медичний таймаут і згодом суддя сказала мені, що суперниця хоче знятися. Однак потрібно було дочекатися підтвердження від фізіо, що потім і сталося. Треба відзначити, що вона вийшла на матч з затейпованим плечем.

Зміни у тренерському штабі? Розповім після фіналу кваліфікації.