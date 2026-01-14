Олег Гончар

У півфіналі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла Карсон Бренстайн з Канади після відмови суперниці. На момент зупинки рахунок був 6:4, 4:2.

Матч тривав 60 хвилин. Під час розіграшу у другому сеті Бренстайн відчула біль у правому плечі, яке було затейповане з початку зустрічі, і не змогла продовжити гру.

Дар’я Снігур третій сезон поспіль виходить до фіналу кваліфікації Australian Open. У попередні два роки вона не змогла пробитися до основної сітки турніру.

Наступна суперниця українки визначиться в матчі нейтральної Олександри Саснович проти Катінки фон Дайхманн з Ліхтенштейну.

Нагадаємо, в фінал кваліфікації також пройшли Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.