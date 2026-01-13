У Мельбурні триває кваліфікаційний раунд Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Після виходу Юлії Стародубцевої до наступного етапу відбору успішний старт оформили ще дві українські спортсменки – Дарія Снігур та Ангеліна Калініна.

Дарія Снігур, яка нині посідає 136-ту позицію в рейтингу WTA, у першому колі кваліфікації здолала польську тенісистку Катажину Каву Поєдинок тривав 1 годину 28 хвилин і завершився перемогою українки у трьох сетах – 6:1, 2:6, 6:2.

У цьому матчі Снігур не виконала жодного ейсу, проте припустилася лише однієї подвійної помилки, тоді як її суперниця помилилася шість разів. Українка реалізувала 8 з 13 брейкпойнтів, що стало одним із ключових факторів перемоги.

Ангеліна Калініна, яка займає 178-ме місце у світовому рейтингу, провела майже двогодинний матч проти представниці Тайваню Джоанни Гарленд. Українська тенісистка впевнено закрила гру у двох сетах – 7:5, 6:2, зупинивши суперницю, яка напередодні виграла турнір серії WTA 125 у Канберрі.

Попри меншу кількість подач навиліт, Калініна значно краще діяла на прийомі та допустила лише дві подвійні помилки проти шести у Гарленд. Також українка ефективніше використала брейкпойнти – 4 з 14, тоді як її опонентка реалізувала лише один шанс із семи.

У наступному колі кваліфікації Дарія Снігур зіграє проти канадської тенісистки Карсон Бренстайн, яка посідає 179-те місце у рейтингу WTA. Ангеліні Калініній протистоятиме представниця Нідерландів Анук Куверманс, 192-га ракетка світу.

Також нагадаємо, що в основній сітці турніру гарантовано зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олїйникова.



Australian Open 2026. Жінки. Кваліфікація. Перше коло

Дарія Снігур (Україна, 136) – Катажина Кава (Польща, 134) 2:1 (6:1, 2:6, 6:2)

Ангеліна Калініна (Україна, 178) – Джоанна Гарленд (Тайвань, №117 WTA) 2:0

7:5, 6:2