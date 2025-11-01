Олег Шумейко

Вероніка Подрез (WTA, 317) у півфіналі турніру серії ITF35 у Франції поступилася четвертій сіяній Анус Петерс (WTA, 334) 4:6, 3:6.

За годину на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з дев’яти та тричі помилилася при подачі. Нідерландка зробила 2 ейси, 5 брейків та 3 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Дар’я Снігур дісталася до півфіналу турніру у Глазго.