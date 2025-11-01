Снігур зіграє у фіналі турніру у Глазго
Українка здобула перемогу у трьох партіях
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (165 WTA) вийшла до фіналу турніру ITF W75 у Глазго (Шотландія).
У півфінальному матчі Снігур у трьох сетах здолала німкеню Мону Бартель (198 WTA) — 2:6, 6:4, 6:4. Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин.
У вирішальному матчі за титул Дар’я зустрінеться зі швейцаркою Сьюзан Бандеккі (198 WTA). Фінал відбудеться 2 листопада.
Снігур здобула розгромну перемогу на шляху до півфіналу турніру у Великій Британії.
