Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 165) у чвертьфіналі турніру серії ITF75 у британському Глазго обіграла Єлену Малигіну (WTA, 497) 6:2, 6:1.

За годину на корті українка 1 раз подала навиліт та реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми. Суперниця зробила 1 ейс та 1 брейк. Це була друга зустріч тенісисток – Дар’я поки не програвала.

Далі Снігур зустрінеться з сьомою сіяною змагань Моною Бартель.

Нагадаємо, що Вероніка Подрез зіграє у 1/4 фіналу турніру у Франції.