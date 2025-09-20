Снігур завершила виступ у чвертьфіналі турніру в Португалії
Українка поступилася Габріелі Кнутсон у двох сетах і не вийшла до півфіналу турніру в Калдаш-да-Раїнья
близько 1 години тому
Дар’я Снігур
У чвертьфіналі одиночного розряду турніру WTA 125 у португальському місті Калдаш-да-Раїнья українська тенісистка Дар’я Снігур поступилася представниці Чехії Габріелі Кнутсон з рахунком 4:6, 3:6.
Матч тривав 87 хвилин, упродовж яких Снігур не зробила жодного ейсу, припустилася вісім подвійних помилок, реалізувала три із шести брейк-пойнтів.
Для тенісисток це був другий матч у кар’єрі. Минулу гру виграла Снігур.
Нагадаємо, раніше Олекандра Олійникова пробилася у півфінал турніру WTA 125 в італійському Толентіно.
