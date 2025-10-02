Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 184) у другому колі турніру серії ITF75 у словацькій Братиславі переграла Юліє Паштікову (WTA, 834) 6:2, 6:4.

За годину на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з тринадцяти. Чешка зробила 4 ейси, 2 брейки та дві «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Марта Костюк дійшла до 1/8 фіналу турніру WTA1000 у Пекіні.