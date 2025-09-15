Снігур вийшла у друге коло турніру в Португалії
Українка здобула перемогу у двох партіях
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Дар’я Снігур (193 WTA) з перемоги розпочала виступ на хардовому турнірі серії WTA 125 у Калдаш-да-Раїньє (Португалія).
У першому раунді українка у двох сетах обіграла француженку Жулі Белгравер (241 WTA).
Ця звитяга стала для Снігур першою за останні півтора місяця.
WTA 125. Португалія. Хард. 1/16 фіналу
Жулі Белгравер (Франція) – Дар'я Снігур (Україна) – 4:6, 1:6
У другому колі українка зіграє з переможницею матчу Ліна Глушко — крістіна дмитрук.
