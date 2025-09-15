Олег Шумейко

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг з Іспанією. Слова тенісистки наводить btu.org.ua.

Еліна, ви можете зустрітися з Паулою Бадосою, якщо вона гратиме. Чого очікуєте від матчу? Знаю, ви грали з нею один раз, і матч дійшов до тайбрейку в третьому сеті.

Так, ми грали дуже давно. Це було на траві. Складно робити якісь оцінки, але ми добре знаємо гру один одного. Вона сильна суперниця. Для мене це буде велике випробування. Але зараз ми в зовсім інших умовах, ніж на будь-якому іншому турнірі. Очікую напруженого поєдинку. З нетерпінням чекаю його.

Щоразу, коли Україна грає в Кубку Біллі Джин Кінг, у вас практично той самий склад, усталена команда. Чи вважаєте ви, що стабільність і командна атмосфера є ключем до успіху?

Так, безумовно. Командний дух дуже важливий. У нас сильні тенісистки, багато хто входить до топ-100. Завжди добре мати вибір. Це нелегко для капітана, але добре, коли є з кого вибирати. Я дуже щаслива, що ми нарешті потрапили до Фіналу. Стільки років ми намагалися кваліфікуватися. Нарешті ми тут, і насолоджуємося кожною миттю.

Еліно, минуло шість років відтоді, як ви востаннє були в Китаї. Тоді це був WTA Finals у Шеньчжені. Зараз – Кубок Біллі Джин Кінг. Які у вас відчуття від повернення, які плани на китайські турніри?

Так, мене тут давно не було з різних причин. Також через вагітність я пропустила кілька сезонів, були й операції. Але зараз я рада бути тут на Фіналі. Це дуже захопливо - бути частиною такого турніру, знову грати в Китаї. Я з нетерпінням чекаю матчів і самого Фіналу. Звичайно, мені б хотілося зіграти якомога більше. Для мене азіатська серія – це повноцінний відрізок сезону, я б хотіла зіграти скрізь, але це залежатиме від моєї фізичної форми. Головне – рухатися день за днем, не поспішати, не брати на себе занадто багато. Просто намагатися щодня робити все найкраще.

Востаннє ви були тут 2019-го, тоді грали на центральному корті. Як вам новий корт зараз?

Корт доволі зручний. Минулого разу, коли я була тут, це було дуже давно. Колір корту тоді був інший, але саме облаштування, думаю, таке саме. Минуло стільки часу, що для мене це вже ніби в іншому житті. Зараз новий турнір, і я намагаюся якнайкраще пристосуватися і зробити все, що в моїх силах.

