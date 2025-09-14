Лідер збірної Іспанії назвала ключовий фактор напередодні матчу з Україною у Кубку Біллі Джин Кінг
Бадоса відзначила гарні виступи товаришок по команді в останні місяці
близько 1 години тому
Фото: j48tennis.net
Лідерка збірної Іспанії з тенісу Паула Бадоса поділилася очікуваннями від виступу у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Слова тенісистки наводить btu.org.ua:
Я бачу багато різних варіантів для збірної Іспанії. Джессіка Боусас Манейро і Крістіна Букша демонструють дуже високий рівень, особливо в останні місяці, і я в них дуже вірю.
Цей турнір не схожий на інші – до нього потрібен інший підхід. Важливо діяти як команда, з хорошою гармонією між усіма нами.
Нагадаємо, що суперницями іспанок у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг будуть українки.
