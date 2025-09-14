Лідерка збірної Іспанії з тенісу Паула Бадоса поділилася очікуваннями від виступу у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Слова тенісистки наводить btu.org.ua:

Я бачу багато різних варіантів для збірної Іспанії. Джессіка Боусас Манейро і Крістіна Букша демонструють дуже високий рівень, особливо в останні місяці, і я в них дуже вірю.

Цей турнір не схожий на інші – до нього потрібен інший підхід. Важливо діяти як команда, з хорошою гармонією між усіма нами.