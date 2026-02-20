Снігур з «бубликом» вийшла у півфінал турніру у Португалії
Українка віддала другій сіяній тільки 1 гейм
близько 9 годин тому
Фото: Getty Images
Дар’я Снігур (WTA, 133) у чвертьфіналі турніру серії Challenger у Португалії перемогла другу сіяну Сінью Краус (WTA, 102) 6:1, 6:0.
За годину на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з дев’яти та двічі помилилася при подачі. Австрійка зробила 1 брейк та одну «подвійну». Це була друга зустріч тенісисток – у 2024 році Дар’я здобула перемогу у чвертьфіналі кваліфікації Australian Open.
У півфіналі Снігур зіграє з третьою сіяною змагань Сюзан Ламенс (WTA, 109).
