Олег Шумейко

Дар’я Снігур (WTA, 133) у першому колі турніру серії Challenger у Португалії обіграла Вікторію Грунчакову (WTA, 218) 6:1, 6:1.

За менш ніж годину на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 6 брейк-поінтів з десяти та 1 раз помилилася при подачі. Словачка зробила 6 ейсів, 1 брейк та 2 «подвійні». Це була четверта зустріч тенісисток – Дар’я перемогла вчетверте.

Наступною суперницею Снігур стане британка Найкта Бейнс (WTA, 391).

